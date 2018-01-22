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رام الله - الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت ثمانية مواطنين من مدن سلفيت وبيت لحم وجنين.

فمن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال النائب في التشريعي والوزير السابق عمر عبد الرازق من منزله، مع الإشارة إلى أنه أفرج عنه قبل أقل من شهرين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن طوفان ، خلال اقتحامها منطقة جبل أبو ظهير في جنين، واعتقلت الشاب نافز عمر من منطقة الجداول في مدينة بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق بمدينة بيت لحم وداهمت عددا من المنازل في المناطق الشمالية من المدينة وعاثت فيها فسادا.