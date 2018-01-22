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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أكد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأدنى أليستير بيرت أن بلاده ستبقى ملتزمة بدعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وستنقل 50 مليون جنيه استرليني إلى ميزانية 2017-2018 لهذا الغرض.

ونقلت القناة السابعة العبرية صباح اليوم، عن بيرت قوله ردا على سؤال طرحه عضو في البرلمان من ليفربول حول انعكاسات تصريحات الادارة الامريكية حول المساهمة البريطانية في الوكالة "اننا نعمل بشكل وثيق مع الاونروا وشركاء الاتحاد الاوروبي الاخرين لإيجاد أفضل السبل لضمان استمرارية الخدمات الاساسية للاجئين الفلسطينيين في هذا الوقت".