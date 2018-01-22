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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

زيارة نائب الرئيس الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتصريحات نتنياهو أن لا بديل عن الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام يحتلان المساحة الأوسع في المواقع الإخبارية الإسرائيلية.

صحيفة هآرتس:

الاقتحام التركي للأراضي السورية، روسيا صامته، والولايات المتحدة في الفخ.

استدعاء لطالبي اللجوء السياسي لجلسات استماع قبل طردهم لرواندا.

نائب الرئيس الأمريكي وصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونتنياهو يقول لا بديل عن القيادة الأمريكية.

تصفيات جسدية بين جماعات العالم السفلي الإسرائيلي وصلت حتى تايلاند.

صحيفة معاريف :

نتنياهو، لا بديل عن الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام.

أبو مازن مستعد لوساطة أمريكية في عملية السلام بالشراكة مع مصر والأردن.

إسرائيليان اعتقلا في تايلند بعد قتل إسرائيلي آخر عضو في جماعات العالم السفلي.

نائب الرئيس الأمريكي وصل لدولة الاحتلال الإسرائيلي في زيارة تستمر ليومين.

صحيفة إسرائيل هيوم:

زيارة نائب الرئيس الأمريكي، زيارة حج أكثر منها زيارة سياسية.

نتنياهو لأبو مازن، من لا يريد أن يتفاوض مع الأمريكيين، لا يريد السلام.

منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف مردخاي، حركة حماس تريد المصالحة لإنقاذ نفسها من ثورة شعبية في قطاع غزة.

إسرائيلي من جماعات العالم السفلي قتل أمام الكاميرات في تايلند.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

تدهور غير مسبوق في العلاقات الفلسطينية الأمريكية بعد المقاطعة الفلسطينية لنائب الرئيس الأمريكي.

نتنياهو لأبو مازن، لا بديل عن الأمريكيين .

حتى العام 2024، سيتم إضافة 27 كم لسكة القطار الخفيف في القدس.

فضائية كان الإسرائيلية:

اتصالات لترتيب لقاء بين ترمب ونتنياهو في دافوس.

أبو مازن مستعد للقبول بوساطة أمريكية في عملية السلام بمشاركة مصرية أردنية.

موقع واللا نيوز:

في أسدود يحاربون لحريتهم كيهود في موضوع فتح الأسواق التجارية يوم السبت.

القدس تستعد لزيارة نائب الرئيسي الأمريكي، رفع مستوى الاستعدادات الأمنية، وإغلاق شوارع.

عاصفة ليبرمان والحاخامات، رئيس أركان الاحتلال يلغي لقاءً مع الحاخام الإسرائيلي الأكبر.

في رسالة لأبو مازن، نتنياهو، لا بديل عن الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام.

أبو مازن يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وسيطلب اعتراف بدولة فلسطين.

القناة العاشرة الإسرائيلية:

اليوم الثاني من زيارة نائب الرئيس الأمريكي، لقاء مع نتنياهو، وخطاب في الكنيست الإسرائيلي.

زيارة نائب الرئيس الأمريكي، زيارة سياسية، أم جزء من حملة انتخابية؟

550 إسرائيلي اختفت آثارهم منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

شرطي إسرائيلي ضرب بشكل قاس جندي من جيش الاحتلال خلال قياس نسبة الخمور في الدم.

رداً على القرار الأمريكي حول القدس، سلوفينيا ستعترف بدولة فلسطين، وقد تتبعها ثلاث دول أخرى.

القناة الثانية الإسرائيلية:

إطلاق نار على أحد المتورطين في قضية الرشوة ضد عضو الكنيست الإسرائيلي ديفيد بيتان.

تعزيز الحراسات الأمنية على المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب تظاهرة السبت ضد الفساد.

مقتل مهرب مخدرات على حدود سيناء في اشتباك مع جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تحسن في حالة جندي حرس الحدود الذي أصيب في اقتحام جنين ليلة الخميس الماضي.

القناة السابعة الإسرائيلية:

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يلغي لقاءً مع الحاخام الإسرائيلي الرسمي، والسبب انتقادات حاخامات للجيش بسبب تجنيد النساء في وحدات قتالية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ثمانية فلسطينيين الليلة الماضية في الضفة الغربية.

ترمب اقترح ضم 10% من الضفة الغربية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

نائب الرئيس الأمريكي بعد زيارة الأردن، اتفقنا إننا غير متفقين حول موضوع القدس.

نائب الرئيس الأمريكي سيعمل لعقد لقاء بين الملك عبد الله الثاني ونتنياهو.

وكالة الأنباء العبرية 0404:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل مهرب مخدرات في ممر فيلادلفيا على الحدود المصرية.

تأخيرا هبوط طائرات في مطار اللد بسبب طائرة خفيفة للتصوير كانت فوق الممر رقم 3.

نتنياهو، لا بديل عن الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام.

موقع مكور ريشون العبري:

دبلوماسيون على قناعة أن وجهة سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة للرئاسة الأمريكية.

موقع المونيتور العبري:

حماس لم تعد تخاف تبني عمليات عسكرية في الضفة، والهدف إحراج السلطة الفلسطينية في ظل تعثر اتفاق المصالحة الفلسطينية، ولشعورها برغبة الشارع الفلسطيني بانتفاضة مسلحة في أعقاب فشل مشروع السلام الذي تبناه الرئيس أبو مازن.