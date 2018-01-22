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22 كانون ثاني / يناير 2018. الساعة 09:36 بتوقيت القــدس. منذ 3 ساعات
عملية ثقب في القلب الإستشهادية
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غزة- الرسالة نت
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