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22 كانون ثاني / يناير 2018. الساعة 09:42 بتوقيت القــدس. منذ 3 ساعات
اللاعب محمد صلاح صائد الجوائز الفردية
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غزة- الرسالة نت
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