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الرسالة نت-ترجمة مؤمن مقداد

قال مصدر فلسطيني كبير إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأسبوع الماضي قبوله بعودة الوساطة الأمريكية في عملية التسوية حتى دون إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل".

ونقلت إذاعة "كان" العبرية عن المصدر قوله: "إن أبو مازن اشترط مع ذلك عدم قيادة واشنطن لمسيرة السلام"، موضحاً أنه يجب على واشنطن أن تكون جزءا من إطار دولي يرعى المفاوضات إلى جانب مصر والأردن.

وأضاف أن الاعتراف بالقدس ينبغي أن لا يكون إحدى معيقات التفاوض.

ويجتمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ظهر اليوم في بروكسل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وقال أبو مازن لدى وصوله إلى العاصمة البلجيكية الليلة الماضية إنه سيبحث مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية وتوسيع رقعة المفاوضات على أساس دولي.

وأوضحت مصادر فلسطينية لإذاعة (كان) أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف في هذه المرحلة بدولة فلسطينية.