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الرسالة نت - وكالات

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن ناديه لن يبرم أي صفقات لضم لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي, إن الريال لن يعقد صفقات جديدة هذا الشتاء, مبينا أنه لا يوجد اختلاف في الآراء بينه وإدارة النادي حول هذه المسألة.

وكانت عدة تقارير صحافية قد أشارت "مؤخرا" إلى إمكانية تحرك "الميرينغي" لضم عدد من اللاعبين في الانتقالات الشتوية، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق، وعلى رأسهم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، وأليكسيس سانشيز نجم هجوم أرسنال، الذي بات على أعتاب الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن ريال مدريد يتواجد رابعا في ترتيب الدوري الإسباني ولديه مباراة مؤجلة, وبات بعيدا عن برشلونة المتصدر بفارق 19 نقطة.