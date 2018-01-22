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الرسالة نت - وكالات

يعتزم نادي روما التضحية باثنين من نجومه في سبيل التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي, خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحاول "الذئاب" تكرار ما فعله الصيف الماضي, عندما عرض مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني لضم محرز، قبل أن تفشل الصفقة, بسبب رفض إدارة "الثعالب" التخلي عن اللاعب.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن روما يعتزم "إحياء" صفقة اللاعب الجزائري، العائد إلى مستواه المعهود والمتألق في المباريات الأخيرة تحت قيادة المدير الفني كلود بويل.

وأكد "كالتشيو ميركاتو", أن روما مستعد للتضحية بنجميه إدين دزيكو وإيمرسون بالميري لتوفير المال الكافي للتعاقد مع محرز، مبينا أن إدارة "الذئاب" تتفاوض حاليا مع تشيلسي لضمان بيعها اللاعبين دزيكو وبالميري.

وأشار إلى أن روما ينتظر الحصول على مبلغ 60 مليون يورو من هذه الصفقة المزدوجة، ستساعده في إقناع إدارة ليستر سيتي على التنازل عن محرز في نهاية الأمر.