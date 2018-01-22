تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

تتواصل التقارير التي تشير لقرب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد في ظل تأكيدات وسائل الإعلام الإسبانية أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات يريد الرحيل لأسباب عديدة، ما فتح الباب على مصراعيه للبحث عن لاعب جديد عليه أن يخلف نجم الريال الأول في حال رحيله.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرا كشفت فيه عن أسماء نجوم مرشحة لخلافة رونالدو لو رحل عن الريال، وتضمنت القائمة أسماء من العيار الثقيل، يسعى النادي "الملكي" لضم أحدهم, معتبرة أن هؤلاء اللاعبين متاحون في سوق الانتقالات لتعويض اللاعب البرتغالي المتوقع أن ينعش رحيله خزائن النادي.

1- كين:

وجاء على رأس الأسماء النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام, الذي توّج هداف العالم في عام 2017, متفوقا على ليونيل ميسي (54), ورونالدو وكذلك أدينسون كافاني وروبرت ليفاندوفسكي (53)، فهو الوحيد الذي يمكن اعتبار أنه تمكن من الإطاحة بالأرجنتيني والبرتغالي، وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يخف نيته البقاء طويلا في توتنهام.

2- نيمار:

وسيكون النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان أحد الأهداف الرئيسية للرئيس فلورنتينو بيريز, إذ لا يعيش اللاعب سعادة كبيرة في النادي الباريسي وفقا للصحيفة، وسيكون حضوره للريال بمثابة قنبلة حقيقية, كما أن بيريز سعى سابقا لضمه وسيكون عليه دفع الكثير من الأموال لجلب أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

3- هازارد:

ومن بين الأسماء أيضا يتواجد نجم تشلسي إيدين هازارد البلجيكي الذي يتكرر اسمه كثيرا في الوصول لـ"الميرينغي" في الصحافة الإنجليزية, ورغم أن اللاعب صرح للعلن أنه باق في "ستامفورد بريدج"، لكن التقارير نفسها ذكرت أنه يحلم في اللعب في صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة.

4- إيكاردي:

وينضم أيضا الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان للمرشحين في قائمة الأهداف المحتملة للريال، رغم أنه في مفاوضات لتجديد عقده حتى عام 2023، وفي وسائل الإعلام الإيطالية يقولون إن ريال مدريد يريد ضمه لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

5- ليفاندوفسكي:

الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي لا يتوقف عن التسجيل والإبداع، لطالما كان هدفا للريال منذ أن كان في صفوف دورتموند في عام 2013, لكن البايرن نجح في خطف توقيعه, ويظل هدفا كبيرا بالنسبة لريال مدريد في الفترة المقبلة، خاصة أنه بطل قوي في بلاده وتتم مقارنته برونالدو وميسي.

6- ديبالا:

لا يزال اسم النجم الأرجنتيني الموهوب باولو ديبالا يتردد في أروقة ريال مدريد، فلاعب يوفنتوس قادر على خلافة رونالدو, رغم عدم تشابه مركزيهما في الملعب، وقد وضعه الريال هدفا في الموسم الماضي, وهو شبيه إلى حد كبير بمواطنه ميسي في "الغريم" اللدود برشلونة.