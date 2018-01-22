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الرسالة نت- أحمد صايمة

أكد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة للغرف التجارية والصناعية بغزة، أن الهدف من الاضراب الذي نفذته المحال التجارية اليوم هو ايصال رسالة للجميع بأن قطاع غزة ينهار اقتصاديا ومعيشيا.

وقال الطباع في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الاثنين، إن المسؤول الأول عن الوضع القائم في القطاع التجاري بغزة هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يحارب القطاع الاقتصادي منذ عشرات السنوات.

وأضاف "الاضراب ناجح حتى اللحظة وبدأت بعض الجهات الرسمية بالتحرك، وحال لم تتحقق المطالب المرجوة سيتقدم التجار باتجاه خطوات أقوى قد تصل إلى الإضراب لعدد من الأيام المتواصلة أو بإقامة خيمة اعتصام للتجار".

وكانت مؤسسات القطاع الخاص قد بدأت إضرابا تجاريا شاملا اليوم احتجاجاً على "الانهيار" الاقتصادي الذي يصيب القطاع. وعزت المؤسسات التجارية هذا "الانهيار" إلى عدة أسباب أهمها الإجراءات العقابية التي يفرضها الرئيس محمود عباس على غزة.