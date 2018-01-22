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غزة - الرسالة نت

لا يزال شباب جباليا يقدّم مستويات مميزة هذا الموسم, بعدما حقق انتصاره السادس في لقاءاته السبعة الأخيرة ضمن منافسات دوري الدرجة الممتازة.

وتفوق "ثوار الشمال" على خدمات الشاطئ (3-1) "مؤخرا", ليرفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

وبات شباب جباليا بفضل نتائجه الرائعة في المباريات الأخيرة, أحد المرشحين للمنافسة على لقب الدوري, ما شكّل مفاجأة سارة لمنطقة شمال القطاع, لا سيما أن الفريق بدأ الموسم الجاري بشكل "متواضع".

يشار إلى أن شباب جباليا لم يخسر سوى مرة واحدة في المباريات السبعة الأخيرة التي خاضها في الدوري, وجاءت أمام غزة الرياضي (1-4), ضمن الأسبوع العاشر.