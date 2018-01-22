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الرسالة نت - فادي حجازي

أثبت عاهد أبو مراحيل وعلاء إسماعيل لاعبا اتحاد الشجاعية وخدمات رفح تواليا, قيمتهما التهديفية, بعدما وصلا لشباك المنافسين خلال أول جولتين من مرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة.

وسجل أبو مراحيل هدفين لاتحاد الشجاعية أمام غزة الرياضي (3-2), في الأسبوع الثالث عشر, بعدما صام عن التهديف منذ بداية الموسم.

أما إسماعيل, فقد أحرز هدفين خلال لقاء الهلال (3-0), في الأسبوع الثاني عشر, خاصة أنه ابتعد عن الوصول لشباك المنافسين طوال مرحلة الذهاب.

يشار إلى أن أبو مراحيل وإسماعيل انتقلا للشجاعية وخدمات رفح الصيف الماضي, والمؤكد أن هدفيهما سيساهمان في تخفيف الضغوطات عليهما في الجولات المقبلة.