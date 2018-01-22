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الرسالة نت - وكالات

تحويل مقاطع الفيديو إلى صور متحركة Gif

إذا أعجبك جزء من مقطع فيديو على يوتيوب وتريد تحويله إلى صور متحركة Gif، فكل ما عليك فعله هو إضافة كلمة gif قبل كلمة يوتيوب في علامة تبويب المتصفح، ليظهر على الشكل التالي gifyoutube.com، ليتم بعد ذلك إعادة توجيهك إلى صفحة جديدة.

ومن خلال الصفحة التي تم توجيهك إليها يمكنك تحديد الجزء الذي تريد تحويله إلى صورة متحركة، بشرط ألا تزيد مدته عن 15 ثانية، كما يمكنك إضافة نصوص وملصقات إلى الصورة المتحركة وحفظها لديك.

ضبط سرعة الفيديو

إذا كنت تود مشاهدة مقطع فيديو على المنصة وتريد إبطاء الفيديو أو جعله يعمل بشكل أسرع، فيجب عليك التوجه إلى الإعدادات ثم انتقل إلى سرعة التشغيل وقم بتحديد السرعة التي تريد مشاهدة الفيديو بها.

مشاركة جزء من مقطع فيديو مع الأصدقاء

إذا كنت تريد مشاركة جزء معين من مقطع فيديو مع أصدقائك يمكنك فعل ذلك من خلال إضافة #t= إلى نهاية رابط الفيديو متبوعًا برقم الدقيقة والثانية، ثم قم بمشاركة الرابط مع أصدقائك على أي من تطبيقات التراسل الفوري أو مواقع التواصل الاجتماعي