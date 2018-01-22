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غزة- الرسالة نت

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس غير مرحب بها، مشيراً الى أنها تأتي ضمن محاولات الإدارة الأمريكية لطمس القضية الفلسطينية، واكمال المخطط الأمريكي لتهويد مدينة القدس.

وأضاف بحر، خلال وقفة تضامنية مع مدينة القدس نظمتها الحركة النسائية بحركة حماس بمقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، أن قرار ترامب بشأن مدينة القدس لن يغير من الحقيقة شيئا وستبق القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وأشار إلى أن قرار الكنيست الإسرائيلي بتشريع قانون القدس موحدة هو قانون باطل، جاء من مؤسسة باطلة وكيان باطل، ولن يحقق الاحتلال ما يريد مهما شرع من قوانين.

واستنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، التقليصات ووقف المساعدات المقدمة للوكالة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أنهم متمسكون بحقهم في العودة الى فلسطين، وان عودتهم حق مقدس فردي وجماعي ولن يسقط بالتقادم.

وأكد بحر أن التنسيق الأمني مستمر ويتواصل بوتيرة عالية، وقرارات المجلس المركزي حول وقف التنسيق الأمني محض كذب وخداع وتضليل.

وناشد الحكام العرب بتحمل مسئولياتهم تجاه قضيتنا الفلسطينية والتي تمر بأخطر مراحلها، مؤكدا ان شعبنا سيبقى يدافع عن حقنا في العودة وتقرير المصير ومواجهة المؤامرات والمخططات الصهيونية والأمريكية لتصفية قضيتنا.