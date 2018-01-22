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غزة- الرسالة نت

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدور المهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وما تقدمه من خدمات تخص ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات وتبنيها لاحتياجاتهم وقضاياهم الحياتية والإنسانية.

ودعا فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي وصل الرسالة نت مساء الإثنين، دول المنطقة كافة والعالم أجمع للقيام بواجباتهم تجاه هذه القضية العادلة وتوفير المستلزمات والاحتياجات المالية كافة لضمان استمرار الأونروا في تقديم خدماتها والاستمرار في دورها تجاه هذه القضية السياسية والإنسانية العادلة؛ حتى يتمكن اللاجئون من العودة لديارهم ومنازلهم التي هُجِّروا منها.

وأكد برهوم على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين كافة إلى أهلهم وديارهم التي هجروا منها وتعويضهم ورفع الظلم الواقع عليهم بعد تشتيتهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسلب أراضيهم وبيوتهم والاعتداء على حقوقهم.

وطالب الناطق باسم الحركة العالم أجمع والمؤسسات الدولية بعدم التعاطي مع أي قرارات أو مواقف أمريكية وإسرائيلية من شأنها تصفية هذه القضية العادلة أو المساس بها.