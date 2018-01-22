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القدس المحتلة -الرسالة نت

قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بعد عصر اليوم الإثنين، إن السفارة الأميركية ستنقل من تل أبيب إلى مدينة القدس قبل نهاية عام 2019.

وأضاف بنس خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي، أن "الولايات المتحدة تقف دائما إلى جانب إسرائيل لأن نضالنا هو نضالها أيضا، فأميركا لن تتنازل أبدا عن أمن دولة إسرائيل ونحث القيادة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات"، حسب زعمه.

وتابع: "لا يمكن أن يتحقق السلام إلا عن طريق الحوار.. أي اتفاق سلام يجب أن يشمل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها وبنفسها".

وأكمل "إذا أراد الجانبان ذلك فإن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين".

وتطرق بنس إلى الاتفاق النووي مع إيران بالقول: "بحال لم تجرى تعديلات على الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

ونوه إلى أنه إذا لم يتم تعديل الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستنسحب على الفور.