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أنقرة - الرسالة نت

بدأ الجيش التركي والجيش السوري الحر الاثنين، هجوما بريا من مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي باتجاه مدينة عفرين الخاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية، وتمكنا من السيطرة على مواقع جديدة.

وأعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده في سوريا مع بداية الهجوم الذي وصفه مراسل الجزيرة بالعنيف، وقال إن الجيش السوري الحر سيطر على جبل "برصايا" في محيط عفرين، الذي كانت تستخدمه الوحدات الكردية في قصف المدن والبلدات الحدودية التركية، ومدن وبلدات تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة في ريف حلب الشمالي.

وأفاد المراسل بأن الجيش الحر سيطر على قرى "شيخ وباسي" و"مرصو" و"حفتارو" في ناحية بلبل شمال عفرين. وكانت الفصائل السورية قد سيطرت أمس على بلدات في نفس المنطقة، بينها شنكال.

كما أفاد بأن الجيش الحر والقوات التركية سيطروا في المجمل على 12 قرية وبلدة وأربعة تلال في منطقة بلبل شمال عفرين، مشيرا إلى أن ريف المدينة يضم نحو 350 قرية وبلدة.

ويأتي الهجوم من أعزاز في اليوم الثالث من عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر لطرد المقاتلين الأكراد من منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وفي مقابل التقارير التي تفيد بتوغل الجيش التركي والجيش الحر عدة كيلومترات في ريف عفرين، نفى القيادي في الوحدات الكردية محمد نوري ذلك، وقال إنه جرى صدهم وإجبارهم على التقهقر.

الجزيرة نت