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نابلس – الرسالة نت

سلمت سلطات الاحتلال، مساء الاثنين، جثمان الشهيد الأسير حسين عطا الله (57 عاماً) على حاجز عسكري شرق قلقيلية.

وتسلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد عطا الله، بحضور ممثلين عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، وذوي الشهيد، وحشد من فعاليات المحافظة والمواطنين.

وجرى نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، ومن المقرر أن يوارى الثرى يوم غد الثلاثاء بعد صلاة الظهر.

واستشهد الأسير عطا الله في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي بعد معاناة من مرض السّرطان، وإهمال طبّي تعرّض له في سجون الاحتلال، وكان محكوما بالسجن 32 عاماً، أمضى منها 21 عاماً.

ويشار إلى أن محامي هيئة الأسرى كان قد تقدم بأكثر من طلب للإفراج المبكّر عن الأسير عطا الله، إلّا أن محكمة الاحتلال المركزية في اللد، رفضت الطّلبات المتكرّرة رغم تقرير طاقم طبي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطبيب السّجن بخطورة وضعه الصّحي.