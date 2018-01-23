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الرسالة نت - وكالات

أعلن مانشستر يونايتد، تعاقده مع أليكسيس سانشيز قادما من أرسنال، مقابل رحيل هنريك مخيتريان إلى "الغانرز".

وقال سانشيز في تصريحات للموقع الرسمي لليونايتد: "أنا سعيد جدا بالانضمام لأكبر ناد في العالم، لقد أمضيت ثلاث سنوات ونصف رائعة في أرسنال، وأحمل الكثير من الذكريات الإيجابية عن هذا النادي الكبير ومشجعيه".

وأضاف: "إنها فرصة رائعة لللعب في هذا الملعب التاريخي أولد ترافورد (...), العمل مع جوزيه مورينيو شيء لا أستطيع رفضه، أنا فخور بأن أكون أول لاعب تشيلي في مانشستر يونايتد، وآمل أن أتمكن من إسعاد جماهيرنا في مختلف أنحاء العالم".

يشار إلى أن سانشيز سجل 80 هدفا في 166 مباراة منذ انضمامه لأرسنال, مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في 2014.