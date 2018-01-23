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الرسالة نت - وكالات

سجلت أسعار الذهب تراجعاً في التعاملات المبكرة الاثنين، مع استعادة الدولار قوته بعد تراجعه في وقت سابق بفعل توقف أنشطة الحكومة الأمريكية في حين مازال المستثمرون في حالة ترقب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1329.75 دولار للأوقية (الأونصة) في حين خسر 0.5 بالمائة في التعاملات الفورية الأسبوع الماضي مسجلا أول خسائره الأسبوعية في ستة أسابيع .. كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1329.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع السعر الفوري للفضة 0.2 بالمائة إلى 16.97 دولار للأوقية، ولم يسجل البلاتين تغيرا يذكر ليستقر عند 1012 دولاراً للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 1015.20 دولار للأوقية يوم الجمعة، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1106 دولارات للأوقية، بعدما لامس مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي عند 1138 دولارا للأوقية.