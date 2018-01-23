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رفح - الرسالة نت

تلقى خدمات رفح ضربة قوية أمام جاره الشباب (2-0) في "الديربي", عقب حصول لاعبه محمود النيرب على بطاقة صفراء, ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وتعتبر البطاقة الصفراء هي الثالثة التي يحصل عليها النيرب, ما يعني غيابه عن موقعة خدمات الشاطئ في الأسبوع الرابع عشر من الدوري.

ويشكّل غياب لاعب خط الوسط ضربة قوية لفريق المدرب محمود المزين, في ظل الإمكانيات المميزة التي يملكها.

ومن المتوقع أن يعوّض المزين غياب النيرب بالدفع بأحد اللاعبين الشبان المتواجدين في دكة البدلاء, لا سيما أن مباراة الشاطئ تعتبر مهمة جدا للفريق, الطامح للمنافسة على لقب الدوري.

يشار إلى أن خدمات رفح يحتل المركز الرابع حاليا في دوري الممتازة برصيد 23 نقطة.