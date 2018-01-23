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غزة- ياسمين عنبر

وحدها حكايات الشهداء تبقى عالقة في أذهان الجميع بعد رحيلهم، فكلماتهم الأخيرة ونظراتهم على أزقة حاراتهم التي ينقلها لنا من رافقوهم في لحظاتهم الأخيرة من ترسخهم في الذاكرة، تمامًا مثلما قال شهيد هبة الأسباط "محمد شرف" لأمه حين خرج من المنزل: "رتبي يما غرفتي وأوعدك تكون آخر مرة"، فكانت فعلًا الأخيرة.

كما كانت "نحن لا نعتدي على أحد.. لكن وقت الظلم نكسر شوكة الطاغية"، آخر كلمات الشهيد أحمد إسماعيل جرار، معبرًا عن رفضه للذل وعنفوانه، ولم يمر وقت حتى صدقت أفعال "جرار" كلماته، لينضم إلى قافلة الأبطال التي قدمتها "جنين القسام" فداء للوطن.

ثلاثون عامًا هو عمر الشهيد، هذه الأعوام كانت كفيلة بأن تجذّر في نفسه حب الجهاد والذود عن الوطن بأغلى ما يملك، فتفاصيل اشتباكه حين يرويها صديقه "سعدي هاشم" لـ "الرسالة" تثبت أن سلاحه لم يكن يفارقه، وأنه على أهبة الاستعداد لأي مواجهة مع الاحتلال.

حيث إن "جرار" طالب في جامعة القدس المفتوحة يدرس التربية، ويعمل في الزراعة وحفر الآبار، بالإضافة إلى أنه يعمل كسائق على مركبة نقل، وأحيانًا بالتجارة، ليعيل أسرته المكونة من ستة أشقاء، يحكي "هاشم": "من أكثر ما يتصف به أحمد أنه شخصية محبوبة من الجميع والكل تأثر لفراقه بسبب تعلقهم به".

"حدسه كان أقوى من كل مخططات الصهاينة" بهذه العبارة استهل "هاشم" حديثه، ويتابع: "اكتشف كمينًا للوحدات الخاصة الإسرائيلية، وقد كان أسرع منهم وأوقعه هو بكمينه".

فجرار كما يروي صديقه "هاشم" كان مستعدًا للمواجهة، حيث لم ينسحب عند اكتشافه للكمين، يسترسل: "بل اشتبك مباشرة مع الوحدات الخاصة الإسرائيلية، وبمجرد بدء الاشتباك بينه والوحدات الخاصة دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة جنين وتم إطلاق النار من عدة جهات".

استمر الاشتباك ساعة ونصف بين الاحتلال والشهيد أحمد، ومن ثم أصيب وتم اعتقاله قبل إعلان استشهاده، ولكن الاحتلال بدأ بهدم منزله والمنازل المجاورة.

"الاحتلال فش غله في حجارة بيته"، يقول "هاشم" ويصف كيف تلقى والد "الشهيد" خبر استشهاد ابنه وهو يقف على ركام منزله بعد هدمه، يحكي: "هدموا البيت قبل إعلان استشهاد أحمد وكان الناس يتدفقون لمواساة والده لكنه كان صامدًا".

بثبات الجبال كان يقف والد "جرار" على ردم بيته في واد برقين غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وبعد وقت قصير أبلغه الارتباط الإسرائيلي أن ابنه هو شهيد الاشتباكات الليلية في جنين، "ما زاده الخبر إلا ثباتًا وصمودًا" يحكي.

كثير ممن يعرفون الشهيد تفاجأوا بهمته في الجهاد، بسبب الهدوء الذي كان يتميز به، إلا أن من يعرفه عن قرب يلحظ حسه المقاوم ورفضه للظلم، يضيف "هاشم": "دفع أحمد ضريبة حسه المقاوم باعتقاله من أمن السلطة عدة مرات مكث في إحداها ثلاثة أشهر في سجن أريحا".

وأحمد إسماعيل هو نجل شقيق الشهيد نصر جرار الذي كان يلقب بـ "الطيار"، وهو من قادة معركة جنين 2002، حيث لقن العدو دروسًا صعبة وصفعه صفعات مؤلمة خلال مسيرة جهاده البطولية.

وبرغم الهدوء الذي يعرف عن الشهيد وعدم إظهاره لنشاطات ومواقف سياسية إلا أنه لم يسلم من الاعتقالات السياسية في سجون السلطة، حيث اعتقلته عدة مرات، بتهمة الانتماء لحماس، هو وأبناء عمه الشهيد "نصر" وشقيقه الذي قضى سنوات في سجون الاحتلال بتهمة العمل مع حماس.

وبحسب وسائل الإعلام الاسرائيلية فهي تقر نقلًا عن قيادتها العسكرية أن الشهيد أحمد لم يكن ضمن الخلية ولكنه كان مساعدًا لهم، حين تعاون معهم وساهم في الاشتباك لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة.

ويختم "هاشم": "يعرف أحمد بعلاقته القوية جدًا مع ابن عمه المطارد أحمد نصر لذلك واجه الشهيد الاشتباكات ما أفشل جزءًا من مخططات الاحتلال باستهداف أحمد نصر الذي يتهم بقيادة الخلية المسؤولة عن قتل الحاخام في نابلس".