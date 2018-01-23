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الرسالة نت-ترجمة خاصة

هآرتس:

خطاب نائب الرئيس الأمريكي هو فوز لليمين (الإسرائيلي) وتحدث وكأن لا وجود للفلسطينيين، وعلى نتنياهو إن لم يتم إصلاح الاتفاق النووي مع إيران يجب أن يلغى.

الكنيست (الإسرائيلي) يمنع على الأعضاء من السفر على حساب منظمات تدعوا للمقاطعة على دولة الاحتلال.

يديعوت أحرونوت:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 8 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتم ضبط أسلحة في الخليل.

نتنياهو: ندعم بقوة فرض عقوبات على إيران.

وكالة الغوث الدولية تبدأ في حملة لجمع تبرعات.

معاريف:

ألقي القبض على 8 فلسطينيين هذه الليلة في يهودا والسامرة وتم ضبط أسلحة في الخليل.

تقرير: الاتحاد الأوروبي سوف يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الكنيست يوافق بالقراءة الأولى (76 مع - 13 ضد) على مشروع قانون يقضي بمنح صلاحيات كاملة لمجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت" بدء حرب أو القيام بعمل عسكري كبير.

مقاتلي وحدة "يمام" الذين أصيبوا في اشتباك جنين "أُفْرِج عنهم" من المستشفى إلى البيت بعد تحسن حالتهم.

آفي غاباي: عندما يكون الفلسطينيون لديهم القوة الكاملة "علينا أن نتفاوض معهم".

"إسرائيل" هيوم:

اعتقل الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين مطلوبين في يهودا والسامرة ليلة أمس.

طرد أعضاء القائمة المشتركة في الكنيست لحظة بدء خطاب بينس بعد رفعهم شعارات وصور معارضة.

نتنياهو موقفنا واضح، يجب إصلاح الاتفاق النووي الإيراني، أو إلغائه.

نتنياهو ندعم بقوة فرض عقوبات على إيران.

القناة 7 العبرية:

اليوم: سيجتمع نائب الرئيس الأميركي مع ريفلين ويزور ياد فاشيم.

خلال جلسة مشتركة، رئيس الكنيست يولي ادلشتاين طلب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بذل كل ما بوسعه من جهود لاستعادة الجنود الأسرى لدى حماس في غزة "هدار غولدين وأرون شاؤول".

حركة فتح تعلن اليوم الثلاثاء إضرابا عاما في مناطق السلطة الفلسطينية بسبب زيارة نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" لحائط البراق.

القناة 12 العبرية:

حركة حماس تبارك خطوة القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي.

توقعات: أمطار وفي بعض الأحيان مع رياح قوية.

وزير الخارجية البريطاني الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيلية فرصة لتحقيق السلام.

أبو مازن لأوروبا: اعترفوا بفلسطين.

بينس: "سنحارب معا ضد الإسلام الراديكالي".

القناة 14 العبرية:

الكوارث في عام 2017 كانت من بين أسوأ الكوارث في التاريخ.

ابتداء من اليوم - المطر والرعد والثلوج على جبل الشيخ.

اليوم اجتماع لبينس مع رئيس الدولة وزيارة لحائط البراق.

نتنياهو سندعم ترمب إن قرر الانسحاب من منظمة الطاقة الذرية.

خطاب نائب الرئيس الأمريكي في الكنيست الإسرائيلي حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس من رؤيا إلى واقع.

والا العبري:

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطيني ضبط بحوزته سكين عند الحرم الإبراهيمي في الخليل.

اشتبه الليلة بعملية تسلل الإرهابيين إلى مستوطنة عوفرا ولم يتم العثور على شيء.

الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطيني تمكن من عبور السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة إلى الداخل.

"إسرائيل" تحتل المرتبة 55 عالميا في سرعة الانترنت عبر شبكات الهاتف المحمول - تركيا 32 - اليونان 22 - رومانيا 39.