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القدس المحتلة-الرسالة نت

خفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالقدس المحتلة قرار الحكم الصادر ضد الفتاة راما عبد اللطيف (16 عامًا) بعد الاستئناف الذي قدمه محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود.

وأوضح المحامي محمود أن المحكمة العليا خفضت حكم الفتاة عبد اللطيف لـ 8 أشهر، وعليها تسليم نفسها لقضاء حكمها بتاريخ 4_2_2018.

وأشار إلى أن المحكمة المركزية حكمت على الفتاة عبد اللطيف بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرًا بعد إدانتها "بحيازة سكين"، ثم قدم استئنافه للمحكمة العليا، وبدورها وافقت على الاستئناف وتخفيض الحكم.

ولفت إلى أن المخابرات رفضت فرض "شغل خدمة الجمهور" على الفتاة بدل الحبس الفعلي، مبينًا أن المحكمة العليا اقترحت حبس الفتاة داخل مؤسسة داخلية، إلا أن والدها رفض ذلك.

وكانت الفتاة راما عبد اللطيف اعتقلت في شباط 2016، وأفرج عنها بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن مدينة القدس إلى "قرية بيت نقوبا".