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غزة- الرسالة نت (تغطية خاصة)

جددت الفصائل الفلسطينية رفضها لزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للمنطقة، معتبرة إياها "وقاحة واستفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني".

وقال القيادي بحماس إسماعيل رضوان في كلمة له عن الفصائل خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بغزة، إن الإدارة الامريكية تصر على تحدي شعبنا لا سيما بعد قرار ترامب الباطل بخصوص القدس والذي مثل عدوانا على امتنا، تأتي زيارة نائب الرئيس بنس للقدس وحائط البراق لتدلل على ان الإدارة كشفت عن وجهها القبيح.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية وضعت نفسها في خندق معادي للشعب الفلسطيني، خاصة بعد قرارتها الأخيرة بحق وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وطالبت الفصائل بمقاطعة زيارة بنس وعدم لقاء أي مسؤول فلسطيني معه، "كونها تمثل طعنة لشعبنا وخيانة للقضية.

ودعت الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر الى توفير الموازنات المطلوبة للأونروا، مشددة على ضرورة استمرار الحراك الوطني وعلى مستوى الوطن وتصعيد المقاومة بكافة اشكالها.