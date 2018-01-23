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الرسالة نت - وكالات

اعترف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، بأنه فكّر في الرحيل عن الفريق معارا لنهاية الموسم خلال الانتقالات الشتوية الجارية، لكنه في النهاية قرر الاستمرار من أجل مصلحة "القلعة الحمراء".

وجدد إكرامي تعاقده مع النادي الأهلي، مدة موسمين، ليسدل الستار على الجدل الذي دار حول مصيره مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "فكرت في الرحيل عن الأهلي وخوض تجربة الإعارة، لكني في النهاية رفضت التضحية بالفريق من أجل المونديال".

وأضاف: "الأمر كان مجرد نقاش ودي مع مدير الكرة، وانتهى بمجرد أن تم قيدي إفريقيا، حتى لو كنت رحلت عن الأهلي معارا كنت سأجدد تعاقدي مع النادي".

وتابع: "شعرت بالضيق عندما وجدت نفسي بديلا بعد تألقي أمام غانا (...), تحدثت مع حسام البدري، وفي النهاية أحترم قراراته الفنية وتربطني به علاقة محترمة للغاية"