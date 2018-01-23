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الرسالة نت - وكالات

كتب الأوروغواياني لويس سواريز اسمه في تاريخ نادي برشلونة، بعدما أصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع الفريق "الكتالوني" في الدوري الإسباني، بعد هدفيه ضمن الخماسية التي فاز بها برشلونة على ريال بيتيس بـ"الليغا".

وحتى ما قبل مباراة بيتيس، كان 4 لاعبين فقط هم الذين حظوا بهذا الشرف بقميص برشلونة، وهم: الإسباني سيزار رودريغيز, والمجري لاديسلاو كوبالا, والكاميروني صامويل إيتو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يلتحق بهم سواريز بهدفيه.

ولكن سواريز يتفوق على جميع أعضاء هذه القائمة الشرفية, كونه حقق هذا الإنجاز في عدد مباريات أقل، إذ لم يحتج سوى 3 مواسم ونصف (114 مباراة) من أجل دخول نادي المئة.

أما إيتو فاحتاج لخوض 130 مباراة في "الليغا"، وكوبالا (132 مباراة)، وميسي (154 مباراة)، ورودريغيز (159 مباراة).