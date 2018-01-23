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غزة- الرسالة نت (تغطية خاصة)

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن الإدارة الأمريكية تحاول تسخير المنطقة لخدمة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال هنية في كلمة له خلال مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات على الساحة، ظهر اليوم، إن القرار الأمريكي بشأن القدس وخطاب وزيارة بنس الأخيرة تشكل تهديدا حقيقا للقضية الفلسطينية.

وأضاف " القرار الأمريكي الأخير بوقف دعم الأونروا ليس له بعد مالي وحسب انما يستهدف حق العودة وإنهاء قضية اللاجئين".

وأوضح أن القرارات الأمريكية المتسارعة تهدف إلى حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن الشقيقة، مشددا على أنه لا دول فلسطينية على أي أرض عربية.

وأشار هنية إلى إن القرارات الأمريكية والإسرائيلية تفتح لنا في نفس الوقت نافذة فرص تاريخية إذا استجمعنا قوانا.

وشدد على رفض التهجير والتوطين ولا نقبل بأي بديل عن العودة إلى فلسطين التاريخية.

كما أكد هنية أن المقاومة ستظل وفية لقضية الأسرى، منوها أن رسالتهم وصلت قيادة حماس وسنسعى لصفقة مشرفة.

يتبع..