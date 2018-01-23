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الرسالة نت - وكالات

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، موافقة ناديه على انتقال علي جبر مدافع الفريق، إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة وست بروميتش ألبيون معارا لنهاية الموسم.

وكان أحمد جلال إبراهيم قد نائب رئيس النادي، قد أعلن أنه تم التوصل لاتفاق مع بروميتش بشأن رحيل جبر، لكن يتبقى فقط الاتفاق المالي.

وأكد منصور في تصريحات تلفزيونية، أنه تم التوصل لاتفاق نهائي مع مندوبي النادي الإنجليزي بشأن رحيل المدافع مقابل 500 ألف يورو معارا لنهاية الموسم.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تم الاتفاق أيضا على قيمة أحقية الشراء مقابل مليون و250 ألف يورو، بجانب نسبة 15% من إعادة بيعه مرة أخرى.