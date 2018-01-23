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الرسالة نت - وكالات

أعلن مانشستر يونايتد، تعاقده مع أليكسيس سانشيز قادما من أرسنال، مقابل رحيل هنريك مخيتريان إلى "الغانرز".

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية, إن سانشيز أصبح بعد انتقاله إلى "الشياطين الحمر" الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي، حيث سيتقاضى 450 ألف يورو أسبوعيا.

وكان عقد اللاعب مع أرسنال سينتهي مع انقضاء الموسم الجاري، إلا أنه لم تكن لديه رغبة في التجديد, بسبب رفض النادي تلبية مطالبه المالية، لينتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 23 مليون و600 ألف يورو سنويا، حتى عام 2022.

وكان التعاقد مع سانشيز أحد أهداف مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، لكنه انسحب من الصراع على ضمه, بسبب المبلغ المالي الكبير الذي رصده جاره مانشستر يونايتد لإتمام هذه الصفقة.

ودخل سانشيز بهذا الراتب الكبير إلى قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 مليون يورو سنويا), والبرتغالي كريستيانو رونالدو (32 مليون يورو), والبرازيلي نيمار دا سيلفا (36 مليون يورو)، وغاريث بيل (23 مليونا), بالإضافة إلى البرازيليين أوسكار دوس سانتوس (24 مليون يورو), وهالك (20 مليون يورو)، اللذين يلعبان في الدوري الصيني.