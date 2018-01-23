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الضفة المحتلة- الرسالة نت

وافقت الهيئة العامة لشركة "الوطنية موبايل"، اليوم الثلاثاء، على رفع رأس مال الشركة من 258 مليون دولار الى 293 مليون دولار، بطرح 35 مليون سهم جديد لاكتتاب ثانوي عام.

وعقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعا غير عادي، برام الله وغزة، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، وممثلين عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة سوق رأس المال، وبورصة فلسطين، والرئيس التنفيذي ضرغام مرعي، وحملة أسهم تتجاوز 222 مليون سهم، في مقدمتهم ممثلين عن الشريكين الرئيسيين: صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة "اوريدو" القطرية.

وسيوجه الاكتتاب بالأسهم الجديدة للمساهمين كما هم في سجلات مركز الايداع والتحويل في البورصة بتاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادي (اليوم)، كل بنسبة مساهمته، على ان يكون سعر السهم بالقيمة الاسمية (دولارا واحدا للسهم).

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالتصرف بالأسهم غير المكتتب بها بعد انتهاء الاكتتاب الثانوي العام لمساهمي الشركة وبالآلية التي يراها مناسبة، وذلك بعد أخذ موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والجهات الرقابية الأخرى، وبما يتوافق مع قانون الأوراق المالية وتعليمات الإصدار الصادرة عن الهيئة وقانون الشركات والتشريعات السارية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد أبو رمضان، ان مجلس الادارة سيعلن في وقت لاحق عن موعد وطريقة الاكتتاب بالأسهم الجديدة.

وأضاف في كلمته الى المساهمين، ان عائد الإصدار الجديد (35 مليون دولار) "سيستخدم في تمويل أحد أهم مشاريع الشركة الحالية، وهو مشروع خدمات الجيل الثالث، الأمر الذي سيعزز وضع الشركة بشكل كبير وسيمكن الوطنية موبايل من محاربة الشركات الاسرائيلية العاملة بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، ما يساعد على زيادة إيراداتنا وحصتنا السوقية، وحماية مقدرات وأموال الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أيدي الاحتلال".

وقال أبو رمضان "إنه لفخرٌ كبير لنا أن نلتقي بكم اليوم بعد عام مليء بالنجاحات، كان أبرزها إطلاق أعمال الوطنية موبايل رسمياً في قطاع غزة في تشرين الأول الماضي، وما يحمله من العديد من الإشارات الإيجابية، وإيجاد فرص عمل إضافية مباشرة وغير مباشرة لأهلنا في غزة ، وفتح الطريق أمام حرية الاختيار بين شبكة اتصال وأخرى بحسب متطلبات المشتركين وتطلعاتهم".

وشدد أبو رمضان على أهمية اطلاق خدمات "الوطنية موبايل" في غزة "على صعيد نمو الايرادات والمشتركين على المدى القصير، والوصول الى الربحية المستدامة على المدى البعيد".

وتابع: نحن سعداء بان نشهد الإطلاق التجاري لخدمات الجيل الثالث، غدا الأربعاء، في الضفة الغربية من الوطنية موبايل، الأمر الذي سيتيح للمشتركين الاستمتاع بالإنترنت في كل مكان في الضفة الغربية، ولن يهدأ لنا بال حتى نستطيع إطلاق هذه الخدمة في قطاع غزة أسوةً بالضفة الغربية رغم كل المعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام تلك الخطوة.