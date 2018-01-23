لم تعد النظارة الطبية مجرد وسيلة لتصحيح الإبصار، بل أصبحت أيضا قطعة إكسسوار تضفي لمسة أناقة وجاذبية على المظهر، ولتحقيق هذا التأثير ينبغي اختيار النظارة تبعا لشكل الوجه ولون البشرة والشعر وسمات الشخصية.
وقالت عضو جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية كيرستين كروشينسكي إن شكل الوجه يحدد الطراز المناسب، موضحة أن الوجه الطويل يناسبه الشكل ذو إطار غني بالتباين، الذي يعمل على تقسيم الوجه بصريا، وبالتالي يجعله يبدو أقصر.
وبالنسبة للوجه القصير، فمن الأفضل اختيار شكل ذي إطار فاتح اللون وبتصميم لا يُقسّم الوجه بصريا. أما الوجه البيضاوي، فيناسبه أي طراز.
وأضافت كروشينسكي أنه يمكن أيضا إخفاء بعض العيوب الجمالية من خلال النظارة المناسبة؛ فالمرأة التي تكون حواجبها نحيلة أو مائلة، يناسبها طراز ذو إطار فاتح اللون من أعلى وداكن من أسفل.
ومَن تعاني من هالات سوداء تحت عينيها، يمكنها إخفاء هذه الهالات من خلال نظارة ذات إطار داكن اللون.
أما المرأة المتقدمة في العمر، فيمكنها اختيار طراز عين القطة (Cat Eye)؛ حيث يتميز هذا الشكل -بفضل تصميمه على غرار عيون القطة- بتأثير شد للعين، التي عادة تكون مترهلة في الكِبر.
وفي بعض الأحيان تتسبب النظارة في تأثيرات سلبية، التي يمكن مواجهتها من خلال حيل المكياج؛ فعلى سبيل المثال تبدو العين أصغر حجما مع العدسات التي ترتديها المرأة المصابة بقِصر النظر.
وللتغلب على هذه المشكلة تنصح كروشينسكي بتطبيق ظلال جفون فاتحة اللون على الجفن المتحرك وكذلك كحل فاتح اللون، فبذلك تبدو العين أكبر حجما.
أما العدسات التي لطول البصر (مد البصر) فتجعل العين تظهر أكبر حجما. وهنا تنصح كروشينسكي بتطبيق ظلال جفون داكنة ومطفأة، كي تبدو العين أصغر حجما.
ومن ناحية أخرى، أشارت مستشارة المظهر وخبيرة الألوان آنيتا بوتنر إلى أهمية اختيار لون النظارة بما يتماشى مع لون البشرة والشعر والعين، موضحة أن من لديها شعر أشقر أو أبيض أو رمادي فاتح وعيون زرقاء وشعر فاتح لا تناسبها نظارة ضخمة وسوداء مثلا.
وبشكل عام، أكدت بوتنر ضرورة اختيار النظارة الطبية تبعا لسمات الشخصية، موضحة أن الشخصية المنطلقة والمتحررة يمكنها اللعب على وتر التباين، في حين أن الشخصية الهادئة والرصينة تناسبها الموديلات التي تتحلى بالبساطة والرقة.
ومن ناحية أخرى، أشار مختص البصريات الألماني توماس تروكينبرود إلى أن العدسات والإطارات الكبيرة تتربع على عرش موضة النظارات الطبية في 2018، مشيرا إلى أنه إلى جانب الموديلات الشفافة تلقى الموديلات الرقيقة ذات المظهر المعدني رواجا كبيرا هذا العام أيضا.
وتشهد موضة النظارات الطبية عودة قوية لنظارات الطيّارين (Aviator)، التي لاقت انتشارا واسعا في السبعينيات.