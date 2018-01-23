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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

حظرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على المدير السابق للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، الشيخ ناجح بكيرات، السفر لمدة شهر.

وجاء في قرار مُوقّع من درعي وتم تسليمه للشيخ بكيرات، رئيس أكاديمية "الأقصى للعلوم والتراث" حالياً، إن المنع جاء لأنه "يشارك في نشاطات (حركة) حماس خارج البلاد".

وأضاف، بحسب نص القرار:" إن المعلومات التي قدمت لي تشكل قلق حقيقي من أن خروجه خارج البلاد سيعزز نشاطات حماس في الداخل ويشكل تهديداً لأمن الدولة".

والشيخ بكيرات هو من سكان بلدة جبل المكبر في القدس الشرقية، وتجدد الشرطة الإسرائيلية منذ عدة أشهر أمر منعه من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وبموجب القرار، فإن المنع من السفر "يمتد حتى 22من شهر فبراير/ شباط المقبل".

وجاء في القرار "سيتم فحص احتمال تمديد الأمر لمدة 3 أشهر".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تمنع العشرات من الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية من السفر أو الدخول إلى المسجد الأقصى لفترات تمتد بين أسبوعين وعدة أشهر.