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الضفة المحتلة- الرسالة نت

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، منازل في منطقة وادي بروقين ومخيم جنين وفتشت منازل تعود لعائلة جرار، كما اعتقلت شقيقين من الخليل وزوجة احدهما.

وذكرت مصادر محلية ان قوات كبيرة من جنود الاحتلال شاركت بعمليات الاقتحام وسط تحليق طائرة مراقبة في سماء المنطقة وعرف من المنازل المداهمة منزل المواطن احمد جراروخالد جرار، وجابر جرار وجرير جرار فيما سمعت اصوات انفجارات قرب قاعة ادم فيما جرى اعتقال عدي جابر جرار.

من جانب متصل اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين خليل وحسام ابوسنينة ، و زوجة الاول ، خلال اقتحامها الليلة لمنطقة خلة أبو عصى جنوب الخليل، حيث داهمت منزل العائلة وقامت بتفتيشه والعبث في محتوياته.

وقالت مصادر محليّة إنّ من بين المعتقلين عدي جابر جرار من مدينة جنين، ومهند طايل الفارس من قرية دير استيا قرب سلفيت، وليث عاهد الناجي من كفر مالك شرق رام الله، ومحمود حمدان ووسام المكحل من العيزرية شرق القدس.

وأضافت المصادر أنّ الاحتلال اعتقل محمد نايف رمضان، ويوسف يعقوب حمامدة من مخيم الدهيشة ببيت لحم. ومالك جوابرة من مخيم العروب شمال الخليل. إضافة إلى رفعت العلامي من بيت أمر، وخليل أبو حسين أبو اسنينة وزوجته، وشقيقه حسام أبو حسين، وثلاثتهم من الخليل.