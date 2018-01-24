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غزة- الرسالة نت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم، وبارا نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، يوم غد الخميس، لذا يكون الجو غائما، وعاصفا، وبارد الى شديد البرودة ، حيث تسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

ويكون الجو، الجمعة المقبل، غائما وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين من شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر التزحلق على الطرقات.