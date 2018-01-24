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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

حادث الطرق الذي وقع الليلة الماضية قرب دير شرف، وقتل فيه فلسطيني، وطفلان إسرائيليان يتصدر المواقع الإخبارية العبرية، إلى جانب لقاء نتنياهو مع ترمب في دافوس.

صحيفة هآرتس:

الشرطة الإسرائيلية، أدله كافيه ضد أعضاء الكنيست عن قائمة بلد تتعلق بتبييض الأموال، وتبرعات وهمية.

في العام 1982 ، شارون أراد إسقاط طائرة مدنية لقتل أبو عمار، مجموعة من ضباط الجيش الإسرائيلي منعوا ذلك.

الخميس لقاء بين نتنياهو وترمب في دافوس.

اللجنة القانونية التابعة للكنيست الإسرائيلي تناقش مشروع المؤذن لتجهيزه للقراءة الأولى.

شاهد دولة في القضية رقم 1000 ضد نتنباهو، نتنياهو سأل رجل الأعمال ملتشن إن كان أحضر لو السيجار خلال اتصال بينهم حول تدخل نتنباهو لحصوله على فيزا للولايات المتحدة.

صحيفة معاريف :

جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق لمقربين من أبو مازن، اصمدوا ولا تخضعوا لترمب.

نتنياهو غادر لدافوس، لقاءات تنتظره مع الرئيس الفرنسي، والمستشارة الألمانية، والرئيس الأمريكي، والاتفاق النووي الإيراني على جدول أعماله.

مقربون من المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، تبرئة نتنياهو سيكون خراب للمؤسسة القضائية الإسرائيلية.

إيران طلبت من حماس إقامة قوة عسكرية لها في منطقة الجولان السوري، والهدف استغلالها في إطلاق صواريخ على دولة الاحتلال حال وقوع حرب.

أنباء من الأردن، الحكومة الإسرائيلية تعهدت بمحاكمة الحارس القاتل في السفارة الإسرائيلية في عمان.

صحيفة إسرائيل هيوم:

مقتل فلسطيني وطفلان إسرائيليان في تصادم بين مركبتين إسرائيلية وفلسطينية قرب دير شرف.

البيت الأبيض يؤكد، لقاء ترمب ونتنياهو يوم الخميس في دافوس.

استطلاع أمريكي، 80% من الجمهوريين يؤيدون “إسرائيل”، مقابل 27% من الديموقراطيين.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

عائلة إسرائيلية كاملة أصيبت في حادث تصادم مع مركبة فلسطينية قرب دير شرف، ومقتل طفلين من العائلة الإسرائيلية، ومقتل فلسطيني.

رئيس وحدة التحقيقات المركزية في الشرطة الإسرائيلية 433 اضطر لترك منصبه، والسبب شبهات بتحرش جنسي.

فضائية كان الإسرائيلية:

بدعم إيراني، حركة حماس تقيم قوة عسكرية في سوريا تكون قادرة على إطلاق صواريخ على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

إريتريا، “إسرائيل” عرضت علينا استقبال المهاجرين الأفارقة مقابل أموال.

مؤتمر دافوس الاقتصادي لن يغيير العالم.

موقع واللا نيوز:

الخطر الإيراني، والتقدم بعملية السلام على جدول أعمال لقاء وترمب ونتنياهو في دافوس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أجهزة متطور للبحث عن الأسلحة ووسائل قتالية في الضفة الغربية.

الولايات المتحدة، الأسد مستمر في استخدام أسلحة كيماوية، وروسيا تتحمل المسؤولية.

بعد انتهاء الأحضان مع نائب الرئيس الأمريكي، على نتنياهو العودة للحياة الاعتيادية.

الكنيست الإسرائيلي تناقش قانون المؤذن للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

القناة العاشرة الإسرائيلية:

فلسطيني، وطفلان إسرائيليان قتلوا في حادث طرق قرب دير شرف.

على هامش مؤتمر دافوس، ترمب سيلتقي نتنياهو.

خلال لقاء نتنياهو مع رجل الأعمال ملتشن لمساعدته في الحصول على فيزا للولايات المتحدة، سأله نتنياهو إن كان أحضر له السيجار.

القناة الثانية الإسرائيلية:

عائلة إسرائيلية أصيبت بحادث طرق مع مركبة فلسطينية، فلسطيني وطفلان إسرائيليان قتلوا في الحادث.

بعد لقاء بينس، نتنياهو يلتقي ترمب في دافوس.

التحقيق مع نتنياهو، وتردد المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

نهاية أسبوع عاصف، واحتمال سقوط الثلوج في القدس.

القناة السابعة الإسرائيلية:

فلسطيني، وطفلان إسرائيليان قتلوا في حادث طرق قرب دير شرف،

نفتالي بنت زير التربية والتعليم الإسرائيلي، بعد نتنياهو سأكون رئيس الحكومة.

عضو الكنيست الإسرائيلي سرن سكيل تتقدم بمشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن.

عضو الكنيست عن حركة ميرتس عيساوي فريج، نائب الرئيس الأمريكي متطرف أكثر من البيت اليهودي.

وكالة الأنباء العبرية 0404:

نتنياهو وترمب سيلتقيان الخميس في دافوس.

نتنياهو، في دافوس سأعمل على الدفع بموقع “إسرائيل” كقوة في عالم التكنولوجيا.

فلسطيني وطفلان إسرائيليان قتلوا في حادث طرق قرب دير شرف في تصادم بين مركبتين فلسطينية وإسرائيلية قرب دير شرف.

موقع مكور ريشون العبري:

على الرغم من الأمطار، قطاع المياه لم ينهض من واقعه.

تعاظم قوة إيران إحدى التحديات أمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

صحفي إسرائيلي دخل سوريا مع مهربي أسلحة، عايش الحرب السورية، ودخل للعراق لتصوير داعش، والتقى وزيران سوريان.