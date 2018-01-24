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واشنطن - الرسالة نت

قال مستشار الامن القومي الأمريكي اتش ماكماستر ان الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس المقبل خلال القمة الاقتصادية في دافوس بسويسرا.

وأضاف ماكماستر أن ترامب سيبحث مع نتنياهو وزعماء آخرين نزع سلاح كوريا الشمالية وسبل تعديل الاتفاق النووي الإيراني.

وانطلق منتدى الاقتصاد العالمي الذي يعقد سنويا في دافوس، حيث يشارك عدد من أبرز رجال الأعمال والسياسيون في العالم.

وسيلتقي نتنياهو مع أكثر من عشرة قادة ورؤساء دول، بما في ذلك المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ,رئيس جمهورية أوكرانيا بيترو بوروشينكو، ,رئيس أذربيجان إلهام علييف، رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل، رئيس سويسرا ألين بريست، رئيس وزراء كندا 'ستين ترودو ورئيس الوزراء الهولندى مارك روتا.

وقال نتنياهو "سأذهب إلى دافوس، أهم منتدى اقتصادي في العالم، وسأعزز وضع إسرائيل، التي برزت بالفعل كقوة تكنولوجية عالمية، كما عبر عنها في زيارة إلى الهند الأسبوع الماضي، في العالم ".

وتستمر فعاليات المنتدى، الذي يناقش القضايا الاقتصادية المختلفة الموجودة على الساحة في الوقت الحالي، حتى 26 يناير الجاري، تنتهي بكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واضاف نتنياهو "اقول للقادة ان الاسابيع المقبلة هي الفرصة الاخيرة لمحاولة ادخال تعديلات حقيقية وليست تجميلية على الاتفاق النووي الخطير مع ايران".