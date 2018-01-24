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بغداد - الرسالة نت

أعلنت السلطات الفلبينية، عزمها ترحيل عراقي وصف بأنه عالم ينتمي لـ"حركة حماس"، يتهم بمساعدة الحركة في إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وذكرت أن العراق أبلغ الفلبين في وقت سابق بوجود طه محمد الجبوري على أراضيها، وأن الشرطة أوقفته الأحد الماضي، إلا أن مانيلا أكدت على لسان قائد شرطتها رونالد ديلا روزا، أن التوقيف جاء بسبب وجود مشاكل في تأشيرة الدخول، وليس لوجود أدلة بممارسة أنشطة قتالية.

وقال ديلا روزا في مؤتمر صحفي الاثنين بهذا الصدد: "إنه أجنبي مقيم بصورة غير شرعية. انتهت مدة تأشيرته لذا يجب أن يتم ترحيله فورا".. "الموقوف أقر بأنه ينتمي إلى حركة حماس، وأنه عالم كيميائي ومهمته تطوير التكنولوجيا الصاروخية التي تعتمدها الحركة في إطلاق الصواريخ من مناطقها باتجاه الجانب الإسرائيلي"

وأشار إلى أنه لم تتضح حتى الساعة أسباب سفر عالم الكيمياء إلى الفلبين، وأنه أكد للشرطة أنه لم يكن ينوي القيام بأي عمل إرهابي في الفلبين، وأن الشرطة بصدد ترحيله إلى العراق.

وأوضح قائد الشرطة أن الجبوري وصل إلى الفلبين العام الماضي في خضم المعارك التي خاضتها القوات الحكومية ضد مقاتلين موالين لتنظيم "داعش"، إبّان سيطرتهم على مدينة مراوي جنوبي البلاد، مضيفا أنها المرة الأولى التي تتعامل فيها السلطات في بلاده مع عنصر من حركة حماس.