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واشنطن- الرسالة نت

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن المحقق روبرت مولر يسعى لاستجواب الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأسابيع القادمة عن أسباب إقصائه مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي جيمس كومي.

ويشير اهتمام مولر بالأسباب التي دفعت ترمب لإقصاء فلين وكومي إلى أنه يركّز على جهود محتملة من ترمب أو آخرين لعرقلة التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

ويأتي هذا التطور بعد خضوع وزير العدل الأميركي جيف سيشنز للاستجواب على مدى ساعات في إطار التحقيق في القضية ذاتها، في أول إعلان عن التحقيق مع عضو إدارة ترمب.

ووجه مولر اتهامات إلى العديد من المقربين من ترمب، من بينهم الجنرال فلين الذي أقر بأنه كذب على المحققين الفدراليين، ووافق على التعاون مع القضاء.

ويسعى ترمب إلى الانتهاء من التحقيقات التي يعتبرها "سياسية الدوافع"، ونفى أكثر من مرة المزاعم بشأن تدخل روسيا في الانتخابات التي أتت به إلى السلطة على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وتوقع محامو ترمب أن يختتم التحقيق الاتحادي قريبا دون توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات ضده.