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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

زعمت القناة المتلفزة الأولى في شبكة كان العبرية أن إيران أوعزت إلى حركة حماس بتشكيل قوة في سوريا تكون قادرة على إطلاق قذائف صاروخية على (إسرائيل).

ونقلت القناة عن مصادر (إسرائيلية) قولها إن حركة حماس تسعى أيضا الى التموضع في جنوب لبنان بهدف توسيع نشاطاتها العسكرية إلى خارج قطاع غزة.

وكان وزير الحرب (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان قد قال إن حركة حماس تواجه صعوبات في تنفيذ هجمات من قطاع غزة ولذا تحاول القيام بذلك عبر الضفة الغربية، وتعكف على تطوير بنى تحتية في جنوب لبنان واستهداف (إسرائيل) من هناك.

وأضاف ليبرمان أن (إسرائيل) تراقب عن كثب علاقات الصداقة المستجدة بين نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مؤكدا ان أي تطور في هذا المجال سيلاقي ردا مناسبا.