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الرسالة نت - وكالات

بدأ نادي برشلونة الإسباني التفكير في الصفقات، التي ينوي التعاقد معها الصيف المقبل، بعدما نجح في ضم صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، وقلب الدفاع الكولومبي ياري مينا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو", فإن الهدف الرئيسي لـ"البلوغرانا" الصيف المقبل، سيكون الفرنسي أنطوان غريزمان نجم هجوم أتلتيكو مدريد، حيث ينوي النادي "الكتالوني" الحصول عليه، من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده، المقدر بـ100 مليون يورو.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن الهدف الثاني لعملاق "الليغا"، سيكون هو أرثور هنريكي ميلو لاعب وسط غريميو، والذي يلقبه كثيرون بإنييستا الجديد، نظرا لتشابه أسلوبه مع أسطورة ملعب كامب نو.

وأشارت إلى أن برشلونة سيعتمد على عاملين للتعاقد مع اللاعب، الأول هو رغبة اللاعب نفسه، والذي صرح من قبل بأن رغبته هي اللعب لبرشلونة، بل ظهر في صورة أثارت الجدل مع روبرت فرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة، وهو يرتدي قميص "البلوغرانا".

أما العامل الثاني فهو أن برشلونة سيحاول إغراء النادي البرازيلي، بالإبقاء على اللاعب معهم لمدة عام على سبيل الإعارة، وذلك للحصول عليه في النهاية مقابل 25 مليون يورو بدلا من 50 مليون.