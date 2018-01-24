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الرسالة نت - وكالات

حرص أوناي إيمري المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي, على توضيح حقيقة أن نجم الفريق نيمار دا سيلفا غير سعيد حاليا مع الفريق.

وكان البرازيلي قد تعرض "مؤخرا" لصيحات استهجان من جماهير فريقه، عندما حرم زميله أدينسون كافاني من تنفيذ ركلة جزاء أمام ديغون، كانت ستمنح الأوروغواياني لقب الهداف التاريخي للنادي، لو نفذها وسجلها.

وفي هذا الصدد, قال إيمري في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبرس" الإنجليزية: "جماهير سان جيرمان تحب كل لاعبي الفريق، أنا متأكد أنهم سعداء بأن لاعب كبير مثل نيمار ضمن صفوف فريقنا، وأثق بأنهم يدعمونه هو وكل لاعبي الفريق".

وأضاف: "نيمار سعيد هنا، عندما يلعب، وعندما تكون الكرة بين قدميه، وهو يستمتع بالانتصارات مع زملائه، وأيضا من أجل إفراح الجماهير".

يشار إلى أن العديد من التقارير الصحافية, ربطت نيمار "مؤخرا" بإمكانية الرحيل لريال مدريد الصيف المقبل.