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الرسالة نت - وكالات

استقر إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، على خطته لتعويض اللاعبين الراحلين عن الفريق "الكتالوني" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحل لاعب الوسط رافينيا ألكانترا "مؤخرا" عن صفوف "البلوغرانا" لينضم لإنتر ميلان، ومن المتوقع أيضا رحيل الجناح جيرارد دولوفيو.

ووفقا لصحيفة "سبورت", فإن فالفيردي ينوي تعويض غياب رافينيا ودولوفيو، من خلال تصعيد الثنائي الشاب لاعب الوسط كارليس ألينيا، والمهاجم خوسيه أرناييز للفريق الأول خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

وذكرت "سبورت" أن هذا النهج بدأ فالفيردي يتبعه منذ بدية العام الحالي، وعلى سبيل المثال تم استدعاء ألينيا لقائمة الفريق للمباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس، بينما تم استبعاد لاعب أساسي مثل دينيس سواريز، كما لعب ألينيا كأساسي ضد إسبانيول في ذهاب ربع نهائي كأس إسبانيا.

وبالنسبة لأرناييز فإن تصعيده للفريق الأول سيعتمد على رحيل دولوفيو هذا الشهر، والذي تربطه تقارير بالانضمام لنابولي الإيطالي، وينوي فالفيردي أن يشرك أرناييز في تدريبات الفريق الأول، حتى يتأقلم مع الأجواء، بصرف النظر عن مشاركته في المباريات من عدمها.