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الرسالة نت - وكالات

زار عدد من لاعبي ريال مدريد, البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وهداف الفريق, في منزله، لتقديم الدعم والمؤازرة, في ظل اللحظات الصعبة التي يمر بها اللاعب المتوج "مؤخرا" بجائزة الكرة الذهبية.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، فإن عددا من لاعبي الريال على رأسهم قائد الفريق سيرجيو راموس، قرروا دعم رونالدو الذي تخيم الشكوك حول مستقبله داخل قلعة "سانتياغو برنابيو".

وحضر العشاء في منزل رونالدو إلى جانب راموس، كل من البرازيلي مارسيلو دا سيلفا, والكرواتي لوكا مودريتش مع زوجاتهم، بالإضافة إلى دولوريس أفييرو والدة اللاعب البرتغالي.

وأوضحت "أوندا ثيرو" أن راموس ومارسيلو هما من أقدما على هذه المبادرة, رغم أن صحيفة "ماركا" الإسبانية, أكدت أن الفكرة نبعت من داخل إدارة النادي "الملكي" التي طلبت من قائد الفريق تنفيذها.

ويمر "صاروخ ماديرا" حاليا بواحدة من أسوأ اللحظات في مشواره مع الريال، لهذا يسعى زملاؤه لتشجيعه ليستعيد بريقه خلال النصف الثاني من الموسم، لا سيما مع اقتراب مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.