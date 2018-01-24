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الرسالة نت - وكالات

عاد المصارع "الأسطوري" أندرتيكر إلى الظهور على الحلبة مرة أخرى خلال الاحتفال بالذكرى الـ"25" لعرض "رو", وذلك منذ اعتزاله في عرض "راسلمينيا 33" الماضي عندما هُزم على يد رومان رينز.

وظهر أندرتيكر في مركز "مانهاتن" بمدينة "نيويورك" الأمريكية, وسط ترحيب كبير من الجمهور المتواجد.

وقال: "المذبحة بدأت على أرض الشر السرية تلك منذ 25 عاما، وكل شخص تجرأ على وضع قدمه على هذا الجانب المظلم تم دفنه، وخلال تلك الفترة مزقت أساطير المصارعة وألقيتهم في الأرض الباردة المظلمة، وقد استجاب ستون كولد وستيف أوستن وميك فولي وكين إلى ذلك، وجميعهم حاول النجاة لكنهم فشلوا، والآن أعلن لكل من سقطوا على هذه الأرض السرية أنه حان الوقت ليرقدوا بسلام".

يشار إلى أن مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية "WWE" قد أقامت الاحتفال بالذكرى الـ"25" لعرض "رو" في مركزي "باركليز" بـ"بروكلين" و"مانهاتن" بمدينة "نيويورك" الأمريكية في نفس التوقيت.