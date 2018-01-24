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الرسالة نت - وكالات

سجل المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب خط وسط ليستر سيتي، حضورا في قائمة أفضل 5 لاعبين بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

وأعدّت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية، قائمة بأفضل 40 لاعبا بـ"البريمييرليغ" بعد مرور 24 جولة، شهدت وجود صلاح في المركز الثالث, ومحرز خامسا.

وأوضحت "سكاي سبورت"، أن التصنيف قائم على تحليل دقيق لأداء كل لاعب وفقا لـ"32" إحصائية مختلفة في كل مباراة شارك فيها على حدة.

واحتل صلاح المركز الثالث في القائمة, بعد البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين هداف توتنهام والدوري الإنجليزي حتى الآن.

وجاء رحيم سترلينغ لاعب وسط مانشستر سيتي في المركز الرابع، بفارق بسيط عن محرز الخامس.