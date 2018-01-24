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باريس-الرسالة نت

ظل رجل أجرى عملية زراعة وجه قبل سبع سنوات، لشهرين بلا وجه، بعد أن قرر الأطباء إجراء زراعة وجه جديد له. وأكد الطبيب أوليفير باستيان من وكالة الطب الحيوي في فرنسا، أن عملية إعادة زراعة الوجه للمرة الثانية باتت ممكنة الآن.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الأطباء بزراعة وجه آخر لرجل يبلغ من العمر 40 عاماً، رفض جسمه الاستجابة للوجه الأول بعد عدة سنوات.

وكان وجه الرجل المزروع أولاً قد تمت إزالته في نوفمبر الماضي، بعد فشله، وبقي الرجل في غيبوبة مستحثة، بلا وجه، حتى يمكن استكمال عملية التبرع لزراعة الوجه الثاني.

وسوف يستغرق الأمر أسابيع حتى يتمكن الأطباء من معرفة ما إذا كانت عملية الزرع الثانية قد تلاءمت مع جسده أم لا.