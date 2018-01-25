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الرسالة نت - وكالات

شهدت قائمة برشلونة استعدادا لملاقاة إسبانيول في إياب ربع نهائي كأس إسبانيا، وجود الثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو والكولومبي ياري مينا للمرة الأولى منذ انضمامها للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي ستواجه إسبانيول اليوم الخميس على ملعب "كامب نو" في كأس إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز إسبانيول على برشلونة (1-0)، ليحافظ الفريق على حظوظه في التأهل لنصف النهائي على حساب "البلوغرانا".

وفيما يلي قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول:

- حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن، ياسبر سيليسين.

- خط الدفاع: جيرارد بيكيه، ياري مينا، نيلسون سيميدو، صامويل أوميتيتي، لوكاس دين، جوردي ألبا.

- خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو، أندريس إنييستا، باولينيو جونيور، أندريه غوميز، أليكس فيدال، فيليب كوتينيو، إيفان راكيتيش.

- خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، باكو ألكاسير.