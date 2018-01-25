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الرسالة نت - وكالات

دخل رومان سايس نجم منتخب المغرب وفريق ولفرهامبتون الإنجليزي، ضمن اهتمامات فيورنتينا الإيطالي، الساعي لتعزيز صفوفه بلاعب مميز في مركز الوسط الدفاعي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقدّم سايس مستويات رائعة مع "الذئاب" في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا، ما جعله يتلقى إشادة العديد من الملاحظين الذين رشحوه للانضمام لأحد أندية "البريميرليغ" في الموسم المقبل.

وظهر اللاعب في 29 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية, فإن فيورنتينا وضع سايس ضمن خياراته خلال "الميركاتو" الجاري.

يشار إلى أن سايس قضى معظم مسيرته الكروية في فرنسا، حيث حمل قميص أندية فالونس (2010-2011), وكليرمون فوت (2011-2013), ولوهافر (2013-2015), وأنجيه (2015-2016)، قبل أن ينضم لولفرهامبتون عام 2016.