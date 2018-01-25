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غزة- الرسالة نت

يطرأ اليوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وباردا نهارا، وشديد البرودة ليلاً، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوب بزخات من البرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

أما غدا الجمعة فيطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية فوق معظم المناطق، كما وتتساقط زخات من الثلوج فوق القمم العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

والله تعالى أعلى وأعلم.